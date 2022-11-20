Фигурная гирлянда на батарейках - верный способ привнести в интерьер новое настроение и украсить комнату на свой вкус. Прелестные насадки-ананасики смотрятся по-летнему солнечно и красиво впишутся в общее убранство. Найдите подходящее место для светодиодной гирлянды: над изголовьем кровати, на туалетном столике или настенных полочках - теплое свечение создаст уютную атмосферу и будет согревать вас своим очаровательным видом
Характеристики:
Длина: 1.8 м + 30 см подводка, прозрачный провод ПВХ.
Подсветка: 10 теплых белых LED ламп с фигурными насадками - ананасами.
Материал насадок: металл.
Размер насадок: 6*3*3 см.
Расстояние между лампами: 20 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает в режимах Вкл/Выкл/Таймер. В режиме таймер подсветка автоматически выключается после 6 часов работы. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Работает от батареек: 2 шт, тип АА (в комплект не входят).
Для использования в помещении
Материал Металл
Цвет золото
Размер XS (до 6 см)
Вес: 0.19 кг
Длина упаковки: 0.19 м.
Ширина упаковки: 0.1 м.
Высота упаковки: 0.09 м.
Объем упаковки: 0.0016 м3
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