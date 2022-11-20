Светодиодная гирлянда на батарейках Елочные Шарики

12 оценок

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Светодиодная гирлянда на батарейках Елочные Шарики

4.6
2 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Гирлянда Елочные Шарики создаст в вашем доме уютную и радостную атмосферу. На круглых прозрачных лампочках изображены изящные снежинки. Благодаря прозрачному стеклу плафоны практически незаметны при зажженных теплых огоньках, поэтому все ваше внимание привлекут очаровательные морозные красавицы. Повесьте новогоднюю гирлянду на батарейках на стену, протяните от одной стены комнаты к другой или оформите карниз окна - будет смотреться очень стильно и элегантно

Характеристики:

Длина: 7 м.
Количество ламп: 20 теплых белых LED с фигурными насадками - шариками.
Размер шариков: 5 см.
Материал шариков: стекло.
Расстояние между лампами: 35 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Работает от батареек: 3 шт, тип АА (в комплект не входят).
Для использования в помещении

Материал Стекло
Цвет прозрачный
Тип Шар
Виды шаров Гирлянды из шаров
Набор Нет
Класс стандарт
Тип крепления подвеска
Подсветка Да

Вес: 0.64 кг
Длина упаковки: 0.61 м.
Ширина упаковки: 0.22 м.
Высота упаковки: 0.07 м.
Объем упаковки: 0.0101 м3

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