Светодиодная гирлянда нить Объемная 180 холодных белых LED ламп 13.5 м, черный ПВХ, диммер, управление с телефона

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Светодиодная гирлянда нить Объемная 180 холодных белых LED ламп 13.5 м, черный ПВХ, диммер, управление с телефона

4.7
3 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Гирлянды из серии полукластеры имеют увеличенный объем и более густое расположение лампочек, чем на обычных нитях. Светодиоды расположены на небольших "усиках", которые отходят от основного провода, поэтому создаётся впечатление, что огоньки словно парят в воздухе. Электрогирлянда для дома и улицы не оставит ваше жилище незамеченным. Выберите один понравившийся режим мигания или установите ритмичную смену, чтобы создать атмосферу настоящего зимнего праздника! Электрические светодиодные гирлянды отличаются повышенной яркостью и долгим сроком службы.
Электрогирлянда оснащена диммером. Диммер - это устройство, которое позволяет регулировать яркость свечения светодиодов, благодаря чему вы сможете подобрать идеальное количество света именно для вашей комнаты. Имея всего одну гирлянду, вы можете настроить её как на яркое праздничное свечение, так и на приглушенное романтичное сияние - в этом режиме ёлочка может оставаться работать всю ночь и даже не помешает вам уснуть.
Гирлянда с усиками длиной 13.5 метров подойдет для украшения новогодней елки среднего размера - 150-170 см. Мерцание ярких огней принесет в ваш дом праздничное настроение и настоящий рождественский дух!

Характеристики:

Длина: 13.5 м + 3 м подводка.
Расстояние между лампочками: 7.5 см.
Тип провода: черный ПВХ.
Светодиоды: 180 холодных белых LED ламп.
Контроллер, обеспечивающий 8 режимов, в т.ч. режим постоянного свечения.
Диммер - устройство, которое позволяет регулировать яркость свечения светодиодов.
Новогодняя елочная гирлянда оснащена таймером, после 8 часов работы подсветка автоматически выключается. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Дополнительно - можно управлять режимом работы гирлянды с телефона (Приложение Lumineo LED’s Connect lights доступно для Google Play и App Store).
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице.
Напряжение: 220V

Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP44 (защита от брызг воды)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп холодный белый
Цвет провода черный
Длина, м 14
Тип свечения Управление с телефона

Вес: 0.53 кг
Длина упаковки: 0.2 м.
Ширина упаковки: 0.17 м.
Высота упаковки: 0.09 м.
Объем упаковки: 0.0029 м3

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