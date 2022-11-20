Чудесная гирлянда для комнаты позволит интерьеру заиграть новыми красками. Премилые пушистики, излучающие теплое сияние, отлично впишутся в гостиную, спальню или детскую, создадут уютную атмосферу и навеют непринужденное мечтательное настроение.
Использование гирлянд на батарейках при декорировании помещений позволяет не зависеть от электрических розеток и удлинителей
Характеристики:
Длина: 190 см + 30 см подводка.
Декор: "снежные" шарики.
Диаметр шариков: 2.5 см.
Количество ламп: 20 теплых белых LED.
Тип провода: серебряная проволока.
Работает от батареек: 2 шт, тип АА (в комплект не входят).
Гирлянда оснащена таймером - после 6 часов работы она автоматически выключается. На следующий день гирлянда автоматически включится в то же время, когда она была включена в первый раз.
Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 80 часов (зависит от качества батареек).
Для использования в помещении
Материал Текстиль
Цвет белый
Тип Гирлянда
Коллекция Снежный лед
Аксессуары для украшения елки Искусственный снег
Размер XS (до 6 см)
Набор Нет
Класс стандарт
Подсветка Да
Вес: 0.11 кг
Длина упаковки: 0.12 м.
Ширина упаковки: 0.09 м.
Высота упаковки: 0.06 м.
Объем упаковки: 0.0006 м3
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