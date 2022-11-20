Светодиодная гирлянда Шарики Рахат Silver на батарейке 1.5 м, 10 шариков с теплым белым LED светом, прозрачный ПВХ

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Светодиодная гирлянда Шарики Рахат Silver на батарейке 1.5 м, 10 шариков с теплым белым LED светом, прозрачный ПВХ

5
990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Свое название великолепная гирлянда получила вполне заслуженно: "рахат" в переводе с турецкого означает "удовольствие". Вы обязательно получите эстетическое наслаждение, любуясь изумительными шариками с ажурным металлическим узором. Орнамент "выкован" настолько тонко и искусно, что пропускает теплый свет ламп, придающий украшению настоящий восточный шарм и загадочность. Светодиодная гирлянда с шариками наполнит атмосферу дома нотками экзотики и романтики.
Использование гирлянд на батарейках при декорировании помещений позволяет не зависеть от электрических розеток и удлинителей

Характеристики:

Длина: 1.5 м.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Количество ламп - шариков: 10 тёплых белых мини LED.
Расстояние между лампочками: 15 см.
Размер шариков: 4 см.
Работает от батареек: 2 шт, тип AA (в комплект не входят).
Длина провода от блока с батарейками: 30 см.
Для использования в помещении

Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Батарейки
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода прозрачный
Длина, м 1-2
Тип свечения Постоянное свечение
Диммер Нет
Соединяемая Нет
Фигурная насадка шарики
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 10-40

Вес: 0.22 кг
Длина упаковки: 0.16 м.
Ширина упаковки: 0.1 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0015 м3

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