Светодиодная декоративная гирлянда Воздушный Ноктюрн внесет в ваш интерьер нотки свежести и элегантности. Украшение из нежных шариков с эффектом трещинок смотрится оригинально и выразительно, а благодаря теплым огонькам оно приобретает особый волшебный облик. Повесьте гирлянду на стену, оформите ей дверной проем или окно, включите фонарики и наслаждайтесь чарующим зрелищем.
Электрогирлянды - универсальный световой декор, который позволит быстро и эффектно преобразить помещение. Огромная палитра дизайнов, форм лампочек, оттенков и режимов свечения позволит выбрать украшение, идеально подходящее к вашему интерьеру и настроению. Повесьте гирлянду на елку, декорируйте комнату, используйте как часть праздничной композиции, и ее огоньки подарят вам ощущение уюта и гармонии
Характеристики:
Длина: 1 м.
Количество ламп: 10 теплых белых LED с фигурными насадками - шариками.
Диаметр шарика: 1.5 см.
Материал шариков: акрил.
Расстояние между лампочками: 10 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает от батареек.
Тип провода: серебряная проволока.
Для использования в помещении
Тип провода Проволока
Тип ламп светодиоды
Тип питания Батарейки
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода другой
Длина, м 1-2
Тип свечения Постоянное свечение
Диммер Нет
Соединяемая Нет
Фигурная насадка шарики
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 10-40
Вес: 0.07 кг
Длина упаковки: 0.09 м.
Ширина упаковки: 0.04 м.
Высота упаковки: 0.06 м.
Объем упаковки: 0.0002 м3
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