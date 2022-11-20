Гирлянды из разноцветных LED ламп используют для украшения искусственных елей, а также в качестве интерьерных украшений
Характеристики:
Длина: 4.5 м + 1.5 м подводка.
Расстояние между лампочками: 10 см.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Количество ламп: 40 синих LED ламп.
Гирлянда работает в режиме постоянного свечения.
Напряжение: 220V
Гирлянда предназначена для использования только в помещении
Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп синий / голубой
Цвет провода прозрачный
Длина, м 3-5
Тип свечения Постоянное свечение
Вес: 0.18 кг
Длина упаковки: 0.14 м.
Ширина упаковки: 0.13 м.
Высота упаковки: 0.13 м.
Объем упаковки: 0.0022 м3
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