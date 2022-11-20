Светодиодная гирлянда Сияющая Льдинка 40 синих LED ламп 4.5 м, прозрачный ПВХ

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Светодиодная гирлянда Сияющая Льдинка 40 синих LED ламп 4.5 м, прозрачный ПВХ

4.1
1 190 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Светодиодная гирлянда на батарейках Розы Версилия, 1.75 м, 8 теплых белых LED ламп, прозрачный ПВХ
Светодиодная гирлянда на батарейках Розы Версилия, 1.75 м, 8 теплых белых LED ламп, прозрачный ПВХ
Следующий Светодиодная гирлянда для дома Винтажное Рождество 9.5 м 20 экстра теплых белых LED ламп, зеленый ПВХ
Светодиодная гирлянда для дома Винтажное Рождество 9.5 м 20 экстра теплых белых LED ламп, зеленый ПВХ

Характеристики товара

Описание

Гирлянды из разноцветных LED ламп используют для украшения искусственных елей, а также в качестве интерьерных украшений

Характеристики:

Длина: 4.5 м + 1.5 м подводка.
Расстояние между лампочками: 10 см.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Количество ламп: 40 синих LED ламп.
Гирлянда работает в режиме постоянного свечения.
Напряжение: 220V
Гирлянда предназначена для использования только в помещении

Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP20 (только для помещения)
Тип гирлянды нить
Цвет ламп синий / голубой
Цвет провода прозрачный
Длина, м 3-5
Тип свечения Постоянное свечение

Вес: 0.18 кг
Длина упаковки: 0.14 м.
Ширина упаковки: 0.13 м.
Высота упаковки: 0.13 м.
Объем упаковки: 0.0022 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Статус, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
7

Кресло Статус

Кресло PovelНастоящее фото товара Кресло Povel, произведённого компанией ChiedoCover
от28 388
Оптовая цена
8

Кресло Povel

Кресло Лофт БенедиктНастоящее фото товара Кресло Лофт Бенедикт, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Кресло Лофт Бенедикт

Настоящее фото товара Кресло Кларк Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от56 290
Оптовая цена
8

Кресло Кларк Темно-серый

Настоящее фото товара Кресло Миллер ткань коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от61 690
Оптовая цена
6

Кресло Миллер ткань коричневый

Кресло Балатон 1060Настоящее фото товара Кресло Балатон 1060, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена
15

Кресло Балатон 1060

Кресло Winston, коричневыйНастоящее фото товара Кресло Winston, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
36 490
Оптовая цена
8

Кресло Winston, коричневый

Другие товары из раздела гирлянды

Гирлянда Хвост Роса 20*1.5 м, 350 холодных белых MINILED ламп, серебряная проволока (BEAUTY LED)Настоящее фото товара Гирлянда Хвост Роса 20*1.5 м, 350 холодных белых MINILED ламп, серебряная проволока (BEAUTY LED), произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
8

Гирлянда Хвост Роса 20*1.5 м, 350 холодных белых MINILED ламп, серебряная проволока (BEAUTY LED)

Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
6

Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ

Гирлянда Кристаллы 20 синих микроламп 2 м, прозрачный ПВХНастоящее фото товара Гирлянда Кристаллы 20 синих микроламп 2 м, прозрачный ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
9

Гирлянда Кристаллы 20 синих микроламп 2 м, прозрачный ПВХ

Светодиодная гирлянда Fluffy Dream 4.65 м, 40 теплых белых ламп, прозрачный ПВХНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда Fluffy Dream 4.65 м, 40 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
13

Светодиодная гирлянда Fluffy Dream 4.65 м, 40 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ

Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Пекин 9.5 м, 20 теплых белых ламп, черный ПВХНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Пекин 9.5 м, 20 теплых белых ламп, черный ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена
11

Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Пекин 9.5 м, 20 теплых белых ламп, черный ПВХ

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белыеНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
5

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые