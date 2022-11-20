Природа - лучший дизайнер. Ее творения совершенны. Но у талантливых художников из Голландии всегда получается повторить неповторимое! Светодиодные сосульки сделаны из акрила, но выглядят так, будто секунду назад были струйками воды и застыли на морозе. А теперь они сверкают изнутри, наполненные холодным лунным сиянием. Потрясающее зрелище. И оно может стать частью оформления вашего дома или уличного пространства: используйте светодиодную гирлянду для украшения елки, декорируйте ей окно или карниз крыши - она будет смотреться очень ярко и по-зимнему
Характеристики
Тип провода: ПВХ
Тип ламп: светодиоды
Тип питания: Сеть 220V
Влагозащита: IP44 (защита от брызг воды)
Тип гирлянды: тающие сосульки
Цвет ламп: холодный белый
Цвет провода: прозрачный
Тип свечения: Постоянное свечение
Диммер: Нет
Соединяемая: Нет
Фигурная насадка: сосульки
Класс гирлянды: стандарт
Количество ламп: 100
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