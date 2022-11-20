Светодиодная гирлянда Звездочки - Ягодная Карамель 2.2 м, 16 разноцветных ламп, прозрачный ПВХ

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Светодиодная гирлянда Звездочки - Ягодная Карамель 2.2 м, 16 разноцветных ламп, прозрачный ПВХ

5
1 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Bright Carnival 9.5 м, 20 LED, черный ПВХ
Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Bright Carnival 9.5 м, 20 LED, черный ПВХ
Следующий Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые
Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые

Характеристики товара

Описание

Декоративная гирлянда Звездочки из серии Ягодная Карамель добавит красок в праздничный или повседневный интерьер. Разноцветные плафоны с матовым покрытием выполнены в виде объемных пятиконечных звездочек с кракелюрным узором. Сочетание необычной формы, ярких оттенков и эффекта дизайнерской состаренности смотрится очень стильно и цепляюще. Стильная гирлянда звезды будет эффектно смотреться в интерьере дома: поместите ее в детской или в гостиной, на подоконнике, полочке или в изголовье кровати - это световое украшение добавит нотки уюта и романтичности в любую обстановку

Характеристики:

Длина: 2.2 м + 1.5 м подводка.
Количество звезд: 16 шт.
Размер звезд: 7 см.
Разноцветные плафоны, внутри каждого теплая белая LED лампа.
Расстояние между звездами: 15 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Мощность: 1.8 Вт.
Работает от сети 220V.
Для использования в помещении

Материал Пластик
Цвет MIX
Тип Звезда
Коллекция Детская
Размер S (7-14 см)

Вес: 0.31 кг
Длина упаковки: 0.16 м.
Ширина упаковки: 0.16 м.
Высота упаковки: 0.2 м.
Объем упаковки: 0.0051 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло - качалка Плей, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
10

Кресло - качалка Плей

Кресло Кабриоль цветыНастоящее фото товара Кресло Кабриоль цветы, произведённого компанией ChiedoCover
от35 490
Оптовая цена
6

Кресло Кабриоль цветы

Детское кресло ЗайчикНастоящее фото товара Детское кресло Зайчик, произведённого компанией ChiedoCover
от4 150
Оптовая цена
5

Детское кресло Зайчик

Настоящее фото товара Кресло Честер В, произведённого компанией ChiedoCover
от59 490
Оптовая цена
7

Кресло Честер В

Кресло AmsterdamНастоящее фото товара Кресло Amsterdam, произведённого компанией ChiedoCover
от41 990
Оптовая цена
8

Кресло Amsterdam

Полукресло Самбука, голубоеНастоящее фото товара Полукресло Самбука, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
13

Полукресло Самбука, голубое

Настоящее фото товара Кресло Opera M, сетка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
12

Кресло Opera M, сетка серая

Другие товары из раздела гирлянды

Гирлянда из лампочек Circus 10 ламп, разноцветныеНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Circus 10 ламп, разноцветные, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
14

Гирлянда из лампочек Circus 10 ламп, разноцветные

Гирлянда Ретро Лампочки 10 ламп с теплым белым светомНастоящее фото товара Гирлянда Ретро Лампочки 10 ламп с теплым белым светом, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
10

Гирлянда Ретро Лампочки 10 ламп с теплым белым светом

Настоящее фото товара Ретро гирлянда Золото Эдисона, 20 ламп, экстра теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
10

Ретро гирлянда Золото Эдисона, 20 ламп, экстра теплые белые

Настоящее фото товара Гирлянда из лампочек Ретро Стиль, 20 дымчатых ламп, теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
6

Гирлянда из лампочек Ретро Стиль, 20 дымчатых ламп, теплые белые