Декоративная гирлянда Звездочки из серии Ягодная Карамель добавит красок в праздничный или повседневный интерьер. Разноцветные плафоны с матовым покрытием выполнены в виде объемных пятиконечных звездочек с кракелюрным узором. Сочетание необычной формы, ярких оттенков и эффекта дизайнерской состаренности смотрится очень стильно и цепляюще. Стильная гирлянда звезды будет эффектно смотреться в интерьере дома: поместите ее в детской или в гостиной, на подоконнике, полочке или в изголовье кровати - это световое украшение добавит нотки уюта и романтичности в любую обстановку
Характеристики:
Длина: 2.2 м + 1.5 м подводка.
Количество звезд: 16 шт.
Размер звезд: 7 см.
Разноцветные плафоны, внутри каждого теплая белая LED лампа.
Расстояние между звездами: 15 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Тип провода: прозрачный ПВХ.
Мощность: 1.8 Вт.
Работает от сети 220V.
Для использования в помещении
Материал Пластик
Цвет MIX
Тип Звезда
Коллекция Детская
Размер S (7-14 см)
Вес: 0.31 кг
Длина упаковки: 0.16 м.
Ширина упаковки: 0.16 м.
Высота упаковки: 0.2 м.
Объем упаковки: 0.0051 м3