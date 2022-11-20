Светодиодная настольная лампа Eglo PALOZZA
11190 ₽
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Цветовая температура: 3000K (теплый)
Светодиодный: Да
Цоколь (патрон): Встроенный модуль (LED)
Кол-во ламп или LED модулей: 1
Мощность (Вт): 14
Кол-во цоколей и их сумм. мощность: 1xLED 14W
Количество плафонов: 1
Общий световой поток (Люмен): 1600
Световой поток (Лм): 1600
Светит как лампа накаливания (Вт): 128
Светоотдача (Лм/Вт): 114
Степень пыле-влагозащиты (IP): 20
Наличие выключателя: Выключатель на проводе
Площадь освещения (м2): 3 кв. м.
Напряжение (Вольт): 220