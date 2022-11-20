Фотография Светодиодная настольная лампа Eglo PALOZZA от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Светодиодная настольная лампа Eglo PALOZZA

4.8
Оптовая цена
от 11 190 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Светодиодная настольная лампа Eglo PALOZZA
Светодиодная настольная лампа Eglo PALOZZA
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Светодиодная настольная лампа Eglo PALOZZA

4.8
11190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Цветовая температура: 3000K (теплый)

Светодиодный: Да

Цоколь (патрон): Встроенный модуль (LED)

Кол-во ламп или LED модулей: 1

Мощность (Вт): 14

Кол-во цоколей и их сумм. мощность: 1xLED 14W

Количество плафонов: 1

Общий световой поток (Люмен): 1600

Световой поток (Лм): 1600

Светит как лампа накаливания (Вт): 128

Светоотдача (Лм/Вт): 114

Степень пыле-влагозащиты (IP): 20

Наличие выключателя: Выключатель на проводе

Площадь освещения (м2): 3 кв. м.

Напряжение (Вольт): 220

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Основные характеристики

  • Высота380 мм
  • Диаметр185 мм
  • Вес0.5 кг
  • Цветрозовый
  • Материалметалл, пластик

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