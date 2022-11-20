Фотография Светодиодная настольная лампа Odeon Light Ellen от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Светодиодная настольная лампа Odeon Light Ellen

4.2
Оптовая цена
от 7 990 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Светодиодная настольная лампа Odeon Light Ellen
Светодиодная настольная лампа Odeon Light Ellen
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Светодиодная настольная лампа Odeon Light Ellen

4.2
7990 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Подвесная люстра Wabana
Подвесная люстра Wabana
Следующий Настольная лампа Odeon Light AURELIA
Настольная лампа Odeon Light AURELIA

Характеристики товара

Описание

Светильники линии Ellen отличаются элегантным минималистичным дизайном. Светильник состоит из металлической арматуры, окрашенной в белый цвет. Матовый акриловый плафон представляет собой круглый диск и мягко рассеивает яркий свет. Светильники Ellen станут идеальным решением для создания стильного и комфортного интерьера

Цветовая температура: 4000K (белый)

Температура света: Нейтральный

Светодиодный: Да

Цоколь (патрон): Встроенный модуль (LED)

Кол-во ламп или LED модулей: 1

Мощность (Вт): 12

Кол-во цоколей и их сумм. мощность: 1xLED 12W

Количество плафонов: 1

Общий световой поток (Люмен): 757

Световой поток (Лм): 757

Светит как лампа накаливания (Вт)60

Светоотдача (Лм/Вт): 63

Степень пыле-влагозащиты (IP): 20

Наличие выключателя: Выключатель на проводе

Площадь освещения (м2): 1 кв. м.

Напряжение (Вольт): 220

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота465 мм
  • Диаметр250 мм
  • Вес2.4 кг
  • Цветбелый
  • Материалметалл, акрил

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 900 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Настоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover-13%
4 630 ₽5 290 ₽
Оптовая цена
5
Комплект Стол с фуршетной юбкой
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, агава, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло пластиковое Costa, агава
Настоящее фото товара Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Fly, произведённого компанией ChiedoCover
44 700 ₽
Оптовая цена
5
Детское кресло компьютерное эргономичное Kulik Fly

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Светодиодная настольная лампа Eglo PALOZZA, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Светодиодная настольная лампа Eglo PALOZZA
Настоящее фото товара Настольная лампа Eglo ALMEIDA, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Настольная лампа Eglo ALMEIDA
Настоящее фото товара Настольная лампа Eglo Glastonbury, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Настольная лампа Eglo Glastonbury
Настоящее фото товара Настольная лампа Odeon Light TRES, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Настольная лампа Odeon Light TRES
Настоящее фото товара Уличный столб Globo ATLANTA, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 790 ₽
Оптовая цена
5
Уличный столб Globo ATLANTA
Настоящее фото товара Уличный столб Paulmann Outd Bollard, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Уличный столб Paulmann Outd Bollard
Настоящее фото товара Уличный столб Globo BOSTON, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Уличный столб Globo BOSTON
Настоящее фото товара Уличный настенный светильник Novotech LANDSCAPE, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Уличный настенный светильник Novotech LANDSCAPE
Настоящее фото товара Уличный бра Arte Lamp SONAGLIO, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Уличный бра Arte Lamp SONAGLIO
Настоящее фото товара Уличный настенный поворотный светильник IP44 Paulmann Ace, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Уличный настенный поворотный светильник IP44 Paulmann Ace