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Светильники линии Ellen отличаются элегантным минималистичным дизайном. Светильник состоит из металлической арматуры, окрашенной в белый цвет. Матовый акриловый плафон представляет собой круглый диск и мягко рассеивает яркий свет. Светильники Ellen станут идеальным решением для создания стильного и комфортного интерьера
Цветовая температура: 4000K (белый)
Температура света: Нейтральный
Светодиодный: Да
Цоколь (патрон): Встроенный модуль (LED)
Кол-во ламп или LED модулей: 1
Мощность (Вт): 12
Кол-во цоколей и их сумм. мощность: 1xLED 12W
Количество плафонов: 1
Общий световой поток (Люмен): 757
Световой поток (Лм): 757
Светит как лампа накаливания (Вт)60
Светоотдача (Лм/Вт): 63
Степень пыле-влагозащиты (IP): 20
Наличие выключателя: Выключатель на проводе
Площадь освещения (м2): 1 кв. м.
Напряжение (Вольт): 220