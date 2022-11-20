Характеристики товара
Описание
Светодиодная подвесная люстра в стиле модерн с пультом. Широкий металлический каркас витиеватой формы дополнен LED лентой общей мощностью 248 Вт и со световым потоком 10410 Лм для качественного и яркого освещения. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует мягкому и равномерному освещению. Благодаря удобному пульту управления можно настроить цветовую температуру от 3000К до 6500К. Площадь освещения составляет 20 м², отличный вариант для больших комнат. Универсальное сочетание черного и белого цвета в люстре, позволяют разместить её в любом современном интерьере.
- Площадь освещения 20 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 56*53*23
Вес брутто:
Объем: 0,683
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Диаметр520 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, черный