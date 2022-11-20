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Светодиодная подвесная люстра с пультом V2895-PL Novas LED 248W

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Характеристики товара

Описание

Светодиодная подвесная люстра в стиле модерн с пультом. Широкий металлический каркас витиеватой формы дополнен LED лентой общей мощностью 248 Вт и со световым потоком 10410 Лм для качественного и яркого освещения. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует мягкому и равномерному освещению. Благодаря удобному пульту управления можно настроить цветовую температуру от 3000К до 6500К. Площадь освещения составляет 20 м², отличный вариант для больших комнат. Универсальное сочетание черного и белого цвета в люстре, позволяют разместить её в любом современном интерьере.

  • Площадь освещения 20 м2
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 56*53*23

Вес брутто:

Объем: 0,683

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Диаметр520 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, черный

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