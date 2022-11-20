Характеристики товара
Описание
Современная светодиодная подвесная люстра из серии Lama. В качестве источника света служат светодиодные ленты общей мощностью 90 Вт и световым потоком 5040 Лм. Ленты в пластиковых оболочках переплетаются между собой, образуя изящный световой круг. Крепление состоит из нескольких тросов, которые при необходимости можно отрегулировать по высоте для создания комфортного освещения. Вся конструкция крепится к потолку с помощью простой и надежной крепежной планки. Подвесная люстра Lama с площадью освещения 18 м² оригинальное решение для больших комнат: спальни, гостиной или зала.
- Площадь освещения 18 м2
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 90 Вт.
- Общая мощность светильника 90 Вт.
- Световой поток 5040 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 55*55*18
Вес брутто:
Объем: 0,545
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Диаметр500 мм
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый, золотой