Характеристики товара
Описание
Современная светодиодная потолочная люстра с пультом управления. Основным источником света служит LED лента, встроенная в металлический каркас люстры. Общая мощность светодиодной ленты 120 Вт со световым потоком 6720 Лм. Пульт управления в комплекте позволяет насорить интенсивность света и цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Конструкция крепится к потолку на планку, а небольшая высота люстры позволяет не нагружать пространство.Воздушный дизайн светильника в белом цвете идеальный вариант для детской или спальни.
- Площадь освещения 10 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 120 Вт.
- Общая мощность светильника 120 Вт.
- Световой поток 6720 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 64*57*10
Вес брутто:
Объем: 0,365
Основные характеристики
- Высота110 мм
- Ширина500 мм
- Длина570 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый