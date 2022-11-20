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Светодиодная потолочная люстра с пультом V2740-CL Cosa LED 120W

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Характеристики товара

Описание

Современная светодиодная потолочная люстра с пультом управления. Основным источником света служит LED лента, встроенная в металлический каркас люстры. Общая мощность светодиодной ленты 120 Вт со световым потоком 6720 Лм. Пульт управления в комплекте позволяет насорить интенсивность света и цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Конструкция крепится к потолку на планку, а небольшая высота люстры позволяет не нагружать пространство.Воздушный дизайн светильника в белом цвете идеальный вариант для детской или спальни.

  • Площадь освещения 10 м2
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 120 Вт.
  • Общая мощность светильника 120 Вт.
  • Световой поток 6720 Lm

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 64*57*10

Вес брутто:

Объем: 0,365

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Основные характеристики

  • Высота110 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина570 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый

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