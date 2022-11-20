Характеристики товара
Описание
Современная светодиодная потолочная люстра с пультом управления. Основным источником света служит LED лента, встроенная в металлический каркас люстры. Общая мощность светодиодной ленты 144 Вт со световым потоком 8060 Лм. Пульт управления в комплекте позволяет насорить интенсивность света и цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Конструкция крепится к потолку на планку, а небольшая высота люстры позволяет не нагружать пространство.
Воздушный дизайн светильника в белом цвете идеальный вариант для детской или спальни.
- Площадь освещения 14 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 144 Вт.
- Общая мощность светильника 144 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 75*67*10
Вес брутто:
Объем: 0,503
Основные характеристики
- Высота110 мм
- Ширина600 мм
- Длина680 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый