Характеристики товара
Описание
Светодиодная потолочная люстра в стиле модерн с пультом. Металлический каркас спиральной формы дополнен LED лентой общей мощностью 170 Вт и со световым потоком 9520 Лм. Декорированный акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует мягкому и равномерному освещению. Благодаря удобному пульту управления можно отрегулировать цветовую температуру от 3000К до 6500К. Изящный и лаконичный дизайн подвесной люстры Ello дополнит любой интерьер в современном стиле.
- Площадь освещения 16 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 170 Вт.
- Общая мощность светильника 170 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 64*64*13
Вес брутто:
Объем: 0,532
Основные характеристики
- Высота160 мм
- Диаметр630 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветсеребряный, прозрачный