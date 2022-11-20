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Светодиодная потолочная люстра с пультом V2840-CL Astra LED 170W

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Характеристики товара

Описание

Лаконичная светодиодная потолочная люстра Astra в современном стиле. В металлический каркас в форме лепестков всторены LED ленты с общей мощность 170 Вт, обеспечивающие яркое и комфортное освещение. Пульт управления в комплекте позволяет настроить цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Люстра легко и просто крепится к потолку с помощью крепежной планки, а небольшая высота конструкции экономит полезное пространство комнаты. Воздушный и изящный дизайн люстры Astra дополнит любой интерьер в современном стиле.

  • Площадь освещения 14 м2
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 170 Вт.
  • Общая мощность светильника 170 Вт.
  • Световой поток 9520 Lm

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 54*54*33

Вес брутто:

Объем: 0,962

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Основные характеристики

  • Высота310 мм
  • Диаметр520 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, серебряный

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