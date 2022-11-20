Характеристики товара
Описание
Лаконичная светодиодная потолочная люстра Astra в современном стиле. В металлический каркас в форме лепестков всторены LED ленты с общей мощность 170 Вт, обеспечивающие яркое и комфортное освещение. Пульт управления в комплекте позволяет настроить цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Люстра легко и просто крепится к потолку с помощью крепежной планки, а небольшая высота конструкции экономит полезное пространство комнаты. Воздушный и изящный дизайн люстры Astra дополнит любой интерьер в современном стиле.
- Площадь освещения 14 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 170 Вт.
- Общая мощность светильника 170 Вт.
- Световой поток 9520 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 54*54*33
Вес брутто:
Объем: 0,962
Основные характеристики
- Высота310 мм
- Диаметр520 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, серебряный