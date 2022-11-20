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Светодиодная потолочная люстра с пультом V2871-CL Alfi LED 72W

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Современная светодиодная потолочная люстра с пультом управления. Светодиодная лента общей мощностью 72 Вт и со световым потоком 4030 Лм встроена в плафоны ромбовидной формы с рельефным узором, которые мягко и равномерно рассеивают свет. Пульт управления в комплекте позволяет с легкостью настроить цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Лаконичный дизайн люстры впишется в любой современный интерьер, не нагружая пространство.

  • Площадь освещения 10 м2
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 72 Вт.
  • Общая мощность светильника 72 Вт.
  • Световой поток 4030 Lm

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 58*56*16

Вес брутто:

Объем: 0,520

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Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Диаметр580 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Цветбелый

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