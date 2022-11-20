Характеристики товара
Описание
Современная светодиодная потолочная люстра с пультом управления. Светодиодная лента общей мощностью 72 Вт и со световым потоком 4030 Лм встроена в плафоны ромбовидной формы с рельефным узором, которые мягко и равномерно рассеивают свет. Пульт управления в комплекте позволяет с легкостью настроить цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Лаконичный дизайн люстры впишется в любой современный интерьер, не нагружая пространство.
- Площадь освещения 10 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 72 Вт.
- Общая мощность светильника 72 Вт.
- Световой поток 4030 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 58*56*16
Вес брутто:
Объем: 0,520
Основные характеристики
- Высота120 мм
- Диаметр580 мм
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый