Характеристики товара
Описание
Лаконичная светодиодная потолочная люстра из серии Costa с пультом управления. Белые матовые плафоны мягко и равномерно рассеивают свет для комфортного освещения. С помощью пульта можно настроить цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Практичный и современный дизайн люстры прекрасно подойдет для освещения интерьера в стиле хай-тек и минимализм.
- Площадь освещения 16 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 120 Вт.
- Общая мощность светильника 120 Вт.
- Световой поток 6720 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 75*75*14
Вес брутто:
Объем: 0,788
Основные характеристики
- Высота110 мм
- Диаметр700 мм
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый