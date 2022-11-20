Светодиодная штора Воздушные Снежинки 1.2*1.35 м

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Светодиодная штора Воздушные Снежинки 1.2*1.35 м

4.8
4 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Светодиодная гирлянда бахрома Снежинки Льдинки 1.05 м
Светодиодная гирлянда бахрома Снежинки Льдинки 1.05 м
Следующий Светодиодная бахрома Снежинки Кристалл
Светодиодная бахрома Снежинки Кристалл

Характеристики товара

Описание

Снежинки - уникальные творения природы, покоряющие совершенством формы и нежной прелестью. Голландские виртуозы рождественского декора воплотили прелесть морозных прелестниц в светодиодном занавесе с ажурными "ледяными звездочками". Снежинки разного размера дополнены фонариками, излучающими холодный свет, который напомнит о волшебстве зимних праздников и загадочной красоте снегопада. На фоне темнеющего вечернего окна в сиянии чарующих огоньков гирлянда снежинки будет смотреться изумительно

Характеристики:

Ширина: 1.2 м + 3 м подводка.
Высота: 1.35 м.
Количество нитей: 7 шт.
Количество ламп: 70 холодных белых микро LED (на одной нити 10 светодиодов).
Расстояние между лампочками: 15 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Тип провода: проволока серебряного цвета.
Работает от сети 220V.
Для использования в помещении

Вес: 0.24 кг
Длина упаковки: 0.2 м.
Ширина упаковки: 0.2 м.
Высота упаковки: 0.07 м.
Объем упаковки: 0.003 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Кресло А340-1 КупНастоящее фото товара Кресло А340-1 Куп, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
14

Кресло А340-1 Куп

Настоящее фото товара Кресло лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена
15

Кресло лофт New 4

Настоящее фото товара Кресло Вильям, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена
11

Кресло Вильям

Кресло DuluthНастоящее фото товара Кресло Duluth, произведённого компанией ChiedoCover
от40 707
Оптовая цена
14

Кресло Duluth

Настоящее фото товара Кресло Альба, изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
26 500
Оптовая цена
9

Кресло Альба, изумруд

Кресло АльбероНастоящее фото товара Кресло Альберо, произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена
6

Кресло Альберо

Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дубНастоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
9

Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дуб

Другие товары из раздела гирлянды

Настоящее фото товара Светодиодная гирлянда шарики Воздушный Ноктюрн на батарейках 1 м, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
15

Светодиодная гирлянда шарики Воздушный Ноктюрн на батарейках 1 м

Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Помпончики 1.8 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Помпончики 1.8 м, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
8

Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Помпончики 1.8 м

Настоящее фото товара Светодиодный занавес Белые Снежинки 2*2 м, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
8

Светодиодный занавес Белые Снежинки 2*2 м

Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 м, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
15

Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 м

Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Brillantes, 1.35 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Brillantes, 1.35 м, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
8

Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Brillantes, 1.35 м

Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Шанхай 4.5 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Шанхай 4.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
11

Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Шанхай 4.5 м

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белыеНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
5

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые