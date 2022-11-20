Снежинки - уникальные творения природы, покоряющие совершенством формы и нежной прелестью. Голландские виртуозы рождественского декора воплотили прелесть морозных прелестниц в светодиодном занавесе с ажурными "ледяными звездочками". Снежинки разного размера дополнены фонариками, излучающими холодный свет, который напомнит о волшебстве зимних праздников и загадочной красоте снегопада. На фоне темнеющего вечернего окна в сиянии чарующих огоньков гирлянда снежинки будет смотреться изумительно
Характеристики:
Ширина: 1.2 м + 3 м подводка.
Высота: 1.35 м.
Количество нитей: 7 шт.
Количество ламп: 70 холодных белых микро LED (на одной нити 10 светодиодов).
Расстояние между лампочками: 15 см.
Работает в режиме постоянного свечения.
Тип провода: проволока серебряного цвета.
Работает от сети 220V.
Для использования в помещении
Вес: 0.24 кг
Длина упаковки: 0.2 м.
Ширина упаковки: 0.2 м.
Высота упаковки: 0.07 м.
Объем упаковки: 0.003 м3
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