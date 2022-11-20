Характеристики товара
Описание
Лаконичный светодиодный настенный светильник из серии Monica. Белый металлический каркас витиеватой формы дополнен LED лентой общей мощностью 54 Вт и со световым потоком 3240 Лм. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует комфортному и мягкому освещению. Настенный светильник с воздушным дизайном станет отличным дополнительным источником освещения для спальни или детской.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Световой поток 3240 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 46*26*11
Вес брутто:
Объем: 0,132
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина60 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый