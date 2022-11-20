Характеристики товара
Описание
Стильный светодиодный настенный светильник из серии Illiada. В металлический каркас светильника встроены LED ленты мощностью 60 Вт со световым потоком 3600 Лм. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки, которая надёжно фиксирует светильник на стене. Настенный светильник Illiada в лаконичном дизайне дополнит комфортным освещением интерьер спальни, гостиной или коридора.
- Площадь освещения 4 м2
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
- Световой поток 3600 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 40*31*26
Вес брутто:
Объем: 0,322
Основные характеристики
- Высота240 мм
- Ширина270 мм
- Длина370 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, серебряный