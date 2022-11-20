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Светодиодный настенный светильник V2730-CL Illiada LED 60W

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Характеристики товара

Описание

Стильный светодиодный настенный светильник из серии Illiada. В металлический каркас светильника встроены LED ленты мощностью 60 Вт со световым потоком 3600 Лм. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки, которая надёжно фиксирует светильник на стене. Настенный светильник Illiada в лаконичном дизайне дополнит комфортным освещением интерьер спальни, гостиной или коридора.

  • Площадь освещения 4 м2
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.
  • Световой поток 3600 Lm

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 40*31*26

Вес брутто:

Объем: 0,322

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Основные характеристики

  • Высота240 мм
  • Ширина270 мм
  • Длина370 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, серебряный

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