Характеристики товара
Описание
Современный настенный светильник серии Costa для дополнительного освещения. Светодиодная лента мощностью 24 Вт и со световым потоком 1340 Лм встроена под белый матовый плафон, который мягко и равномерно рассеивает свет. Практичный и современный дизайн светильника прекрасно подойдет для комфортного освещения интерьера в стиле хай-тек и минимализм.
- Площадь освещения 3 м2
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 24 Вт.
- Общая мощность светильника 24 Вт.
- Световой поток 1340 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 35*28*11
Вес брутто:
Объем: 0,108
Основные характеристики
- Высота80 мм
- Ширина220 мм
- Длина290 мм
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый