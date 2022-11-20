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Светодиодный настенный светильник V2880-WL Costa LED 24W

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Характеристики товара

Описание

Современный настенный светильник серии Costa для дополнительного освещения. Светодиодная лента мощностью 24 Вт и со световым потоком 1340 Лм встроена под белый матовый плафон, который мягко и равномерно рассеивает свет. Практичный и современный дизайн светильника прекрасно подойдет для комфортного освещения интерьера в стиле хай-тек и минимализм.

  • Площадь освещения 3 м2
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 24 Вт.
  • Общая мощность светильника 24 Вт.
  • Световой поток 1340 Lm

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 35*28*11

Вес брутто:

Объем: 0,108

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Основные характеристики

  • Высота80 мм
  • Ширина220 мм
  • Длина290 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Цветбелый

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