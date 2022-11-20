Характеристики товара
Описание
Стильный подвесной светильник с пультом управления. Рама круглой формы из алюминиевого профиля с матовым покрытием. Светодиодная лента находится внутри плафонов с рисунком, рассеивающий свет. Сочетание формы и узоров в стиле Арт-деко отлично дополнит любое интерьерное решение. Благодаря пульту управления можно настроить интенсивность света и цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Данная модель подойдёт для освещения кухни, гостиной и комнаты отдыха. При монтаже светильника можно отрегулировать высоту с помощью подвесных тросов.
- Площадь освещения 16 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 150 Вт.
- Общая мощность светильника 150 Вт.
- Световой поток 6300 Lm
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 81*59*10
Вес брутто:
Объем: 0,478
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина520 мм
- Длина800 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветчерный