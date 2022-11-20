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Светодиодный подвесной светильник с пультом V2894-PL Novas LED 150W

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Характеристики товара

Описание

Стильный подвесной светильник из серии Novas с пультом управления. Рама в виде геометрических фигур из алюминиевого профиля с матовым покрытием. Основным источником света служит светодиодная лента мощностью 154 Вт и со световым потоком 6460 Лм. Сочетание цветов и формы светильника в стиле Арт-деко отлично дополнит любое интерьерное решение. Благодаря пульту управления можно настроить интенсивность света и цветовую температуру в пределах 3000K-6500K . Данная модель подойдёт для освещения кухни, гостиной и комнаты отдыха. При монтаже светильника можно отрегулировать высоту с помощью подвесных тросов.

  • Площадь освещения 16 м2
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 154 Вт.
  • Общая мощность светильника 154 Вт.

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 81*59*10

Вес брутто:

Объем: 0,478

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина520 мм
  • Длина800 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветчерный

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