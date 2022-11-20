Характеристики товара
Описание
Стильный подвесной светильник из серии Novas с пультом управления. Рама в виде геометрических фигур из алюминиевого профиля с матовым покрытием. Основным источником света служит светодиодная лента мощностью 154 Вт и со световым потоком 6460 Лм. Сочетание цветов и формы светильника в стиле Арт-деко отлично дополнит любое интерьерное решение. Благодаря пульту управления можно настроить интенсивность света и цветовую температуру в пределах 3000K-6500K . Данная модель подойдёт для освещения кухни, гостиной и комнаты отдыха. При монтаже светильника можно отрегулировать высоту с помощью подвесных тросов.
- Площадь освещения 16 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 154 Вт.
- Общая мощность светильника 154 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 81*59*10
Вес брутто:
Объем: 0,478
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина520 мм
- Длина800 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветчерный