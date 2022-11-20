Характеристики товара
Описание
Стильный современный светодиодный потолочный светильник Lira. Светильник обладает ярким образом за счет сочетания мягкого основного освещения и красивого преломления света через декорированную вставку. Светодиодная лента общей мощностью 146 Вт и со световым потоком 7000 Лм обеспечивает качественное освещение. С помощью пульта управления можно настроить цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Геометрическая форма светильника дополнит любой современный интерьер, идеальный вариант для освещения зала, гостиной или кухни.
- Площадь освещения 4 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 146 Вт.
- Общая мощность светильника 146 Вт.
- Световой поток 7000 Lm
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 55*55*11
Вес брутто:
Объем: 0,333
Основные характеристики
- Высота80 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый