Характеристики товара
Описание
Стильный светодиодный потолочный светильник из серии Lama. Источником света служит LED лента общей с мощностью 33 Вт со световым потоком 1840 Лм. Металлический каркас золотого цвета надежно крепится к потолку с помощью крепежной планки. Компактные габариты светильника позволят сэкономить полезное пространство. Изящный и оригинальный дизайн светильника дополнит любой интерьер спальни, кухни или гостиной.
- Площадь освещения 12 м2
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 33 Вт.
- Общая мощность светильника 33 Вт.
- Световой поток 1840 Lm
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 58*46*14
Вес брутто:
Объем: 0,374
Основные характеристики
- Высота390 мм
- Ширина250 мм
- Длина400 мм
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый, золотой