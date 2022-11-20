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Светодиодный потолочный светильник V2916-CL Lama LED 33W

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Характеристики товара

Описание

Стильный светодиодный потолочный светильник из серии Lama. Источником света служит LED лента общей с мощностью 33 Вт со световым потоком 1840 Лм. Металлический каркас золотого цвета надежно крепится к потолку с помощью крепежной планки. Компактные габариты светильника позволят сэкономить полезное пространство. Изящный и оригинальный дизайн светильника дополнит любой интерьер спальни, кухни или гостиной.

  • Площадь освещения 12 м2
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 33 Вт.
  • Общая мощность светильника 33 Вт.
  • Световой поток 1840 Lm

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 58*46*14

Вес брутто:

Объем: 0,374

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Основные характеристики

  • Высота390 мм
  • Ширина250 мм
  • Длина400 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Цветбелый, золотой

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