Светодиодный шар Арктика с мерцанием, 39 см, 120 холодных белых LED ламп, IP44

7 оценок

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Светодиодный шар Арктика с мерцанием, 39 см, 120 холодных белых LED ламп, IP44

4.7
7 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подобно таинственной звезде из далекой галактики, эта сияющая серебром сфера заискрится в зимние праздники, создавая романтичную и загадочную атмосферу. Прозрачный, будто невесомый, светодиодный шар станет прекрасным решением для украшения уличного пространства, он потрясающе смотрится в составе новогодней декорации или при оформлении витрины - его нежное мерцание везде будет дарить волшебное настроение!

Характеристики:

Диаметр: 39 см.
Подсветка: 120 холодных белых LED ламп с мерцанием.
Материал: акрил, металл.
Подводка: 5 м.
Работает от сети 220V.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице.
Вес: 2.09 кг
Длина упаковки: 0.43 м.
Ширина упаковки: 0.43 м.
Высота упаковки: 0.43 м.
Объем упаковки: 0.0768 м3

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Основные характеристики

  • Вес2.09 кг
  • Материалакрил, металл
  • Диаметр390 мм

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