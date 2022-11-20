Характеристики товара
Описание
Современный светодиодный спот из серии Right. Металлические прямоугольные плафоны с точечным освещением помогут создать световой акцент и выделить интересные дизайнерские решения в интерьере. Возможность регулировать направление и угол светового потока, помогут настроить освещение по своему вкусу. Металлический каркас надежно крепится на планку, а компактные размеры спота позволяют расположить освещение в небольших помещениях. Данная модель станет отличным дополнительным источником света в доме.
- Площадь освещения 8 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 6 Вт.
- Общая мощность светильника 6 Вт.
Основные характеристики
- Высота175 мм
- Ширина100 мм
- Длина450 мм
- Глубина100 мм
- Материалметалл, алюминий
- Цветчерный