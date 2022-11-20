Характеристики товара
Описание
Стильный и современный светодиодный торшер из серии True. Основным источником света служит светодиодная лента с мощностью 20 Вт. Гибкая силиконовая оболочка ленты мягко и равномерно рассеивает свет для комфортного освещения. Металлический каркас с широким основанием надежно удерживает всю конструкцию. Высота торшера составляет 110 см, площадь освещения 2 м², отличный вариант дополнительного освещения для небольших комнат.
- Площадь освещения 2 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 20 Вт.
- Общая мощность светильника 20 Вт.
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Материалметалл, силикон
- Цветбелый, золотой