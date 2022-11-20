Светодиодный занавес Белые Снежинки 2*2 м

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Светодиодный занавес Белые Снежинки 2*2 м

5
11 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Помпончики 1.8 м
Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Помпончики 1.8 м
Следующий Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 м
Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 м

Характеристики товара

Описание

Занавес светодиодный "Белые Снежинки", 2*2 м, прозрачный провод, коннектор (RL-CMSF2*2-T/W), ТМ Rich Led.
Световой занавес с с яркими декоративными элементами в виде снежинок необыкновенно наряден, он украсит любое помещение, придав ему праздничное настроение. С помощью светового занавеса можно создавать красивые декоративные световые ширмы, оформлять огнями разнообразные плоскости, декорировать объемные объекты

Характеристики:

Размер: 2*2 м.
Тип провода: прозрачный силикон+ПВХ.
Количество снежинок: 20 шт.
Цвет ламп: белый.
Расстояние между светодиодами: 5 см.
Соединяемая гирлянда (с коннектором): подключение до 10 шт. в одну линию.
Степень влагозащиты: IP54, подходит для использования в помещении и на улице (диапазон температур от -40 до +60 градусов).
Напряжение: 220V.
Потребляемая мощность: 22 Вт.
Силовой провод в комплекте

Тип провода Силикон
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP54 (защита от пыли и брызг)
Тип гирлянды занавес
Цвет ламп холодный белый
Цвет провода прозрачный
Тип свечения Постоянное свечение
Диммер Нет
Соединяемая Да
Фигурная насадка снежинки
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 10-40

Вес: 2.27 кг
Длина упаковки: 0.27 м.
Ширина упаковки: 0.23 м.
Высота упаковки: 0.21 м.
Объем упаковки: 0.0132 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Оскар классик, произведённого компанией ChiedoCover
от12 800
Оптовая цена
11

Кресло Оскар классик

Настоящее фото товара Кресло Альба, изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
26 500
Оптовая цена
9

Кресло Альба, изумруд

Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубойНастоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
12Хит

Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой

Кресло с электрическим реклайнером RokkyНастоящее фото товара Кресло с электрическим реклайнером Rokky, произведённого компанией ChiedoCover
от73 590
Оптовая цена
8

Кресло с электрическим реклайнером Rokky

Настоящее фото товара Офисное ортопедическое кресло PROMAX, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена
9

Офисное ортопедическое кресло PROMAX

Настоящее фото товара Кресло Egg Aviator Copper, светло-коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
124 890
Оптовая цена
14

Кресло Egg Aviator Copper, светло-коричневое

Кресло Albert, серыйНастоящее фото товара Кресло Albert, серый, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
9

Кресло Albert, серый

Другие товары из раздела гирлянды

Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Brillantes, 1.35 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Brillantes, 1.35 м, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
8

Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Brillantes, 1.35 м

Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Шанхай 4.5 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Шанхай 4.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
11

Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Шанхай 4.5 м

Гирлянда Cвечи на пульте 10 свечей на клипсахНастоящее фото товара Гирлянда Cвечи на пульте 10 свечей на клипсах, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
9

Гирлянда Cвечи на пульте 10 свечей на клипсах

Светодиодная гирлянда на батарейках Птицы Раффаэли 1.4 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Птицы Раффаэли 1.4 м, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
7

Светодиодная гирлянда на батарейках Птицы Раффаэли 1.4 м

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белыеНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
5

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые