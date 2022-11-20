Занавес светодиодный "Белые Снежинки", 2*2 м, прозрачный провод, коннектор (RL-CMSF2*2-T/W), ТМ Rich Led.
Световой занавес с с яркими декоративными элементами в виде снежинок необыкновенно наряден, он украсит любое помещение, придав ему праздничное настроение. С помощью светового занавеса можно создавать красивые декоративные световые ширмы, оформлять огнями разнообразные плоскости, декорировать объемные объекты
Характеристики:
Размер: 2*2 м.
Тип провода: прозрачный силикон+ПВХ.
Количество снежинок: 20 шт.
Цвет ламп: белый.
Расстояние между светодиодами: 5 см.
Соединяемая гирлянда (с коннектором): подключение до 10 шт. в одну линию.
Степень влагозащиты: IP54, подходит для использования в помещении и на улице (диапазон температур от -40 до +60 градусов).
Напряжение: 220V.
Потребляемая мощность: 22 Вт.
Силовой провод в комплекте
Тип провода Силикон
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP54 (защита от пыли и брызг)
Тип гирлянды занавес
Цвет ламп холодный белый
Цвет провода прозрачный
Тип свечения Постоянное свечение
Диммер Нет
Соединяемая Да
Фигурная насадка снежинки
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 10-40
Вес: 2.27 кг
Длина упаковки: 0.27 м.
Ширина упаковки: 0.23 м.
Высота упаковки: 0.21 м.
Объем упаковки: 0.0132 м3
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