Световой занавес для улицы "PLAY LIGHT", 400 теплых белых (мерцание) LED ламп, коннектор (PCL402BL-10-2WW), ТМ BEAUTY LED.
Световой занавес необыкновенно наряден, он украсит любое помещение, придав ему радостный праздничный стиль. С помощью светового занавеса можно создавать красивые декоративные световые ширмы, оформлять огнями разнообразные плоскости, декорировать объемные объекты
Характеристики:
Ширина занавеса: 2 м.
Высота занавеса: 2 м.
Количество нитей: 20 шт.
Расстояние между нитями: 10 см.
Тип провода: прозрачный провод ПВХ.
Светодиоды: 400 теплых белых LED ламп.
Работает в режиме мерцания: каждый 5-й светодиод мерцает холодным белым.
Соединяемая гирлянда (с коннектором): подключение до 5 шт. в одну линию.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице.
Напряжение: 220V.
Силовой провод: 1.7 м
Тип провода ПВХ
Тип ламп светодиоды
Тип питания Сеть 220V
Влагозащита IP44 (защита от брызг воды)
Тип гирлянды занавес
Цвет ламп теплый белый
Цвет провода прозрачный
Тип свечения Мерцание
Диммер Нет
Соединяемая Да
Фигурная насадка нет
Серия гирлянды Quality Light
Класс гирлянды стандарт
Количество ламп 300-500
Вес: 2.2 кг
Длина упаковки: 0.45 м.
Ширина упаковки: 0.1 м.
Высота упаковки: 0.32 м.
Объем упаковки: 0.0136 м3
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