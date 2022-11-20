Светящийся олень Гарольд Silver 45 см, 50 теплых белых мини LED ламп, на батарейках

13 оценок

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Светящийся олень Гарольд Silver 45 см, 50 теплых белых мини LED ламп, на батарейках

4.9
3 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Настоящему художнику не нужно вдаваться в детали, чтобы сотворить маленький шедевр. Серебристая проволока, набросанные схематичными штрихами контуры изящного тела с мощными рогами, белые лампочки подсветки, и вот уже светящийся Олень готов нетерпеливо забить копытцем в ожидании упряжки Санта-Клауса! Нет никаких сомнений в том, что легкая светящаяся фигура заставит по-новому заиграть интерьер даже самой роскошной комнаты и обеспечит вам всплеск хорошего настроения

Характеристики:

Размер: 45*30*11 см.
Материал: металл, веревка.
Подсветка: 50 теплых белых LED ламп.
Работает в режиме постоянного свечения.
Цвет: серебряный.
Работает в режимах Вкл/Выкл/Таймер. В режиме таймер подсветка автоматически выключается после 6 часов работы. На следующий день она автоматически включится в то же время, когда была включена в первый раз.
Работает от батареек: 3 шт, тип АА (в комплект не входят).
Подводка: 28 см.
Степень влагозащиты: IP20, подходит для использования только в помещении.
Вес: 0.43 кг
Длина упаковки: 0.5 м.
Ширина упаковки: 0.32 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0169 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.43 кг
  • Размер45*30*11 см
  • Материалметалл, веревка

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