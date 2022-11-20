Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп

5 оценок

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Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп

4.2
11 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Олень долго бежал по заснеженной чаще. Его ветвистые рога сбивали снег с вековых деревьев. Маленькие феи, мирно дремавшие на укутанных снегом ветвях, были возмущены тем, что олененок разбудил их. Малышки-феи решили проучить озорника и отправили вслед за ним шарики яркого света. Волшебные шары превратили олененка в светящуюся фигуру. Разумеется, это не навсегда, и совсем скоро он снова станет обычным оленем, а это значит, что нужно успеть как следует налюбоваться его чародейным светом

Характеристики:

Размер: 83*53*21 см.
Материал: акрил.
Подсветка: 100 теплых белых LED ламп.
Работает в режиме постоянного свечения.
Подводка: 5 м.
Работает от сети 220V.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице.
Вес: 2.75 кг
Длина упаковки: 0.74 м.
Ширина упаковки: 0.29 м.
Высота упаковки: 0.62 м.
Объем упаковки: 0.1315 м3

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Основные характеристики

  • Высота530 мм
  • Вес2.75 кг
  • Размер 83*53*21 см
  • Материалакрил

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