Олень долго бежал по заснеженной чаще. Его ветвистые рога сбивали снег с вековых деревьев. Маленькие феи, мирно дремавшие на укутанных снегом ветвях, были возмущены тем, что олененок разбудил их. Малышки-феи решили проучить озорника и отправили вслед за ним шарики яркого света. Волшебные шары превратили олененка в светящуюся фигуру. Разумеется, это не навсегда, и совсем скоро он снова станет обычным оленем, а это значит, что нужно успеть как следует налюбоваться его чародейным светом
Характеристики:
Размер: 83*53*21 см.
Материал: акрил.
Подсветка: 100 теплых белых LED ламп.
Работает в режиме постоянного свечения.
Подводка: 5 м.
Работает от сети 220V.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице.
Вес: 2.75 кг
Длина упаковки: 0.74 м.
Ширина упаковки: 0.29 м.
Высота упаковки: 0.62 м.
Объем упаковки: 0.1315 м3
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