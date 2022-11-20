Светящийся Олень с санями теплый белый дюралайт, 97 см, IP44

8 оценок

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Светящийся Олень с санями теплый белый дюралайт, 97 см, IP44

4.4
6 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Чтобы создать новогоднее настроение, стоит позаботиться об оформлении дома и сада. Светящаяся композиция Олень с санями станет ярким и необычным украшением, которое сразу заставляет оглядываться в поисках Деда Мороза и подарков

Характеристики:

Размер: 97*24*44.
Лампы: теплый белый.
Диаметр дюралайта: 10 мм, количество ламп: 36 ламп на 1 метр.
Степень влагозащиты: IP44, может использоваться как в помещении так и на улице.
Вес: 2.2 кг
Длина упаковки: 0.51 м.
Ширина упаковки: 0.26 м.
Высота упаковки: 0.39 м.
Объем упаковки: 0.0511 м3

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Основные характеристики

  • Вес2.2 кг
  • Размер970*240*440 мм
  • Материалдюралайт

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