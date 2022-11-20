Рыжая лисичка Джоан уже готова к новогодним праздникам и вместе с совой спешит по снежному лесу в гости. Зимняя сказка начинается, и только вы придумываете финал! Можно встряхнуть стеклянный шар с новогодней композицией и порадовать Джоан летящими белыми снежинками. А если вам не хватает романтичной новогодней иллюминации, то смело зажигайте огонек игрушки и вешайте ее на елку
Характеристики:
Диаметр: 8 см.
Высота: 9 см.
Материал: стекло, дерево.
Подсветка: теплая белая LED лампа.
Работает от батарейки: 1 шт, тип CR2032 (в комплекте).
Вес: 0.07 кг
Длина упаковки: 0.11 м.
Ширина упаковки: 0.1 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.001 м3
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