Светящийся шар с композицией Forest Friends: Лиса Джоан 9 см, на батарейках

9 оценок

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Светящийся шар с композицией Forest Friends: Лиса Джоан 9 см, на батарейках

4.1
1 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Рыжая лисичка Джоан уже готова к новогодним праздникам и вместе с совой спешит по снежному лесу в гости. Зимняя сказка начинается, и только вы придумываете финал! Можно встряхнуть стеклянный шар с новогодней композицией и порадовать Джоан летящими белыми снежинками. А если вам не хватает романтичной новогодней иллюминации, то смело зажигайте огонек игрушки и вешайте ее на елку

Характеристики:

Диаметр: 8 см.
Высота: 9 см.
Материал: стекло, дерево.
Подсветка: теплая белая LED лампа.
Работает от батарейки: 1 шт, тип CR2032 (в комплекте).
Вес: 0.07 кг
Длина упаковки: 0.11 м.
Ширина упаковки: 0.1 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.001 м3

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Вес0.07 кг
  • Материалстекло, дерево
  • Диаметр80 мм

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