Новогодний светильник Морозный Вальс - настоящий зимний натюрморт, заключенный в прозрачную сферу. Белый снежок, сухие веточки и сочная зеленая хвоя слово освещены сиянием солнца, прячущегося где-то вдалеке. Сочетание холодных и теплых мотивов, соединенных в одной композиции, выглядит очень живописно и завораживающе. Стеклянный шар с композицией станет отличным украшением для вашей елки или самостоятельным декором, идеально дополняющим новогодний интерьер
Характеристики:
Диаметр: 10 см.
Материал: стекло.
Декор: веточки, искусственный снег.
Подсветка: теплая белая LED лампа.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает от батареек: 2 шт, тип CR2032 (в комплекте).
Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 12 часов (зависит от качества батареек).
Для использования в помещении.
Вес: 0.11 кг
Объем упаковки: 0.0012 м3
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Кашпо Parette 90 DB, снежно-белый
Стойка пшеница Сашэ Color
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