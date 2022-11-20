Новогодний светильник Морозный Вальс - настоящий зимний натюрморт, заключенный в прозрачную сферу. Белый снежок, сухие веточки и еловые шишки слово освещены сиянием солнца, прячущегося где-то вдалеке. Сочетание холодных и теплых мотивов, соединенных в одной композиции, выглядит очень живописно и завораживающе. Стеклянный шар с композицией станет отличным украшением для вашей елки или самостоятельным декором, идеально дополняющим новогодний интерьер
Характеристики:
Диаметр: 10 см.
Материал: стекло.
Декор: веточки, искусственный снег.
Подсветка: теплая белая LED лампа.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает от батареек: 2 шт, тип CR2032 (в комплекте).
Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 12 часов (зависит от качества батареек).
Для использования в помещении.
Вес: 0.11 кг
Объем упаковки: 0.0012 м3
Кашпо для цветов Лаунж, 100х100х100
Личи Чарисса колонна кашпо Dekollete Куб
Стойка туя Паст
Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Рока Куб 30
Хедера Коллет кашпо Dekollete Конверт
Осока Дали Q кашпо Dekollete 19
Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36
Светящийся шар с композицией Forest Friends: Лиса Джоан 9 см, на батарейках
Елочное украшение Гирлянда Азалия 60 см, фиолетовая, стекло
Набор пластиковых шаров Тайна кленовой рощи, 6-7 см, 60 шт
Набор пластиковых шаров Cosmo Under the Stars, 6-10 см, 26 шт
Набор елочных шаров Алессандрия 8 см, 12 шт
Набор елочных шаров Frozen Sparkle 8 см, 12 шт, пластик
Коллекция стеклянных шаров Жемчужная Нежность 8 см, 16 шт
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см