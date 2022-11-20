Светящийся шар с композицией Морозный Вальс с шишками 10 см, на батарейках

7 оценок

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Светящийся шар с композицией Морозный Вальс с шишками 10 см, на батарейках

4.4
990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Новогодний светильник Морозный Вальс - настоящий зимний натюрморт, заключенный в прозрачную сферу. Белый снежок, сухие веточки и еловые шишки слово освещены сиянием солнца, прячущегося где-то вдалеке. Сочетание холодных и теплых мотивов, соединенных в одной композиции, выглядит очень живописно и завораживающе. Стеклянный шар с композицией станет отличным украшением для вашей елки или самостоятельным декором, идеально дополняющим новогодний интерьер

Характеристики:

Диаметр: 10 см.
Материал: стекло.
Декор: веточки, искусственный снег.
Подсветка: теплая белая LED лампа.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает от батареек: 2 шт, тип CR2032 (в комплекте).
Примерный срок работы от одного комплекта батареек: 12 часов (зависит от качества батареек).
Для использования в помещении.
Вес: 0.11 кг
Объем упаковки: 0.0012 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.11 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр100 мм

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