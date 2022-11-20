Елочный шар из стекла с композицией внутри - нетривиальный декор для хвойной красавицы, который станет уютной альтернативой пестрым гирляндам и подчеркнет элегантный образ лесного деревца. Выберите для него подходящую веточку, смотреться будет изящно и очень утонченно
Характеристики:
Диаметр: 10 см.
Материал: стекло, пластик.
Подсветка: теплая белая LED лампа.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает от батареек: 3 шт, тип LR44 (в комплекте).
Тип крепления: подвеска.
Для использования в помещении.
Вес: 0.13 кг
Длина упаковки: 0.14 м.
Ширина упаковки: 0.14 м.
Высота упаковки: 0.14 м.
Объем упаковки: 0.0026 м3
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