Светящийся шар с композицией Зимний Лес 10 см, на батарейках

13 оценок

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Светящийся шар с композицией Зимний Лес 10 см, на батарейках

4.2
1 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Шарик с нарисованным оленем и светящейся композицией внутри наверняка станет вашим любимым украшением. В его стеклянном куполе как будто оживает картина по сюжету зимнего леса. Белоснежная пушистая елочка сияет благодаря LED технологии, а орнаменты на стенках кажутся волшебными бликами. Выбирайте для светящегося шарика центральную веточку елки – такая красота должна быть оценена по достоинству!

Характеристики:

Диаметр: 10 см.
Материал: стекло, пластик.
Цвет: прозрачный с белым.
Работает от батарейки (в комплекте).
Вес: 0.17 кг
Длина упаковки: 0.12 м.
Ширина упаковки: 0.12 м.
Высота упаковки: 0.12 м.
Объем упаковки: 0.0017 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.17 кг
  • Материалстекло, пластик
  • Диаметр100 мм

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