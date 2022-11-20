Шарик с нарисованным оленем и светящейся композицией внутри наверняка станет вашим любимым украшением. В его стеклянном куполе как будто оживает картина по сюжету зимнего леса. Белоснежная пушистая елочка сияет благодаря LED технологии, а орнаменты на стенках кажутся волшебными бликами. Выбирайте для светящегося шарика центральную веточку елки – такая красота должна быть оценена по достоинству!
Характеристики:
Диаметр: 10 см.
Материал: стекло, пластик.
Цвет: прозрачный с белым.
Работает от батарейки (в комплекте).
Вес: 0.17 кг
Длина упаковки: 0.12 м.
Ширина упаковки: 0.12 м.
Высота упаковки: 0.12 м.
Объем упаковки: 0.0017 м3
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