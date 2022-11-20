Некоторые снеговики могут радовать вас не только на улице, но и в доме. Эта световая фигура - чудесное исключение из зимних правил, которое не только не растает от комнатного тепла, но и вас самих согреет мягким сиянием теплых огней. Миловидный Гарольд в черном цилиндре с удовольствием дополнит праздничный антураж и подарит вам новогоднее настроение
Характеристики:
Размер: 90 см.
Подсветка: 64 теплые белые LED лампы.
Материал: металл, текстиль.
Работает от сети 220V.
Степень влагозащиты: IP44, подходит для использования в помещении и на улице.
Вес: 1.54 кг
Длина упаковки: 0.48 м.
Ширина упаковки: 0.48 м.
Высота упаковки: 0.05 м.
Объем упаковки: 0.0122 м3
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