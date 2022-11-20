Светящийся елочный шар из перьев Enzo Fluide 12 см, с теплым белым светом, бело-голубой, на батарейках

11 оценок

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Светящийся елочный шар из перьев Enzo Fluide 12 см, с теплым белым светом, бело-голубой, на батарейках

4.4
790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Мохнатый елочный шар из перьев похож на пушистый помпон, оборвавшийся с шубки Снегурочки, пока любопытная внучка Деда Мороза заглядывала к вам в окошко проверить, все ли готово к встрече Нового года. Воздушный и снежно-голубой, он будет трепетать в ветвях ели, словно нежнейшее облачко, а с наступлением сумерек превратится в фантастический светильник из перьев, рассеивая вокруг мягкий белый свет. Стоит повесить его на видное место, чтобы хозяйка не преминула заглянуть на огонек и отблагодарить вас за находку подарками!

Характеристики:

Диаметр: 12 см.
Материал: перья.
Цвет: бело-голубой.
Тип крепления: подвеска.
Подсветка: теплая белая LED лампа.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает от батареек: 3 шт, тип LR44 (в комплекте).
Для использования в помещении.
Вес: 0.04 кг
Длина упаковки: 0.13 м.
Ширина упаковки: 0.13 м.
Высота упаковки: 0.13 м.
Объем упаковки: 0.0021 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.04 кг
  • Материалперья
  • Диаметр120 мм

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