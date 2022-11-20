Мохнатый елочный шар из перьев похож на пушистый помпон, оборвавшийся с шубки Снегурочки, пока любопытная внучка Деда Мороза заглядывала к вам в окошко проверить, все ли готово к встрече Нового года. Воздушный и нежно-розовый, он будет парить в ветвях ели, словно лакомство из мягкого ягодного зефира, а с наступлением сумерек превратится в фантастический светильник из перьев, рассеивая вокруг мягкий белый свет. Стоит повесить его на видное место, чтобы хозяйка не преминула заглянуть на огонек и отблагодарить вас за находку подарками!
Характеристики:
Диаметр: 15 см.
Материал: перья.
Цвет: розовый.
Тип крепления: подвеска.
Подсветка: LED лампа.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает от батареек.
Для использования в помещении.
Вес: 0.04 кг
Длина упаковки: 0.16 м.
Ширина упаковки: 0.16 м.
Высота упаковки: 0.16 м.
Объем упаковки: 0.0041 м3
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