Светящийся елочный шар из перьев Enzo Fluide 15 см розовый, на батарейках

15 оценок

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Светящийся елочный шар из перьев Enzo Fluide 15 см розовый, на батарейках

4.4
1 090 ₽
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Предыдущий товар в категории Светящийся елочный шар из перьев Enzo Fluide 12 см, с теплым белым светом, бело-голубой, на батарейках
Светящийся елочный шар из перьев Enzo Fluide 12 см, с теплым белым светом, бело-голубой, на батарейках
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Характеристики товара

Описание

Мохнатый елочный шар из перьев похож на пушистый помпон, оборвавшийся с шубки Снегурочки, пока любопытная внучка Деда Мороза заглядывала к вам в окошко проверить, все ли готово к встрече Нового года. Воздушный и нежно-розовый, он будет парить в ветвях ели, словно лакомство из мягкого ягодного зефира, а с наступлением сумерек превратится в фантастический светильник из перьев, рассеивая вокруг мягкий белый свет. Стоит повесить его на видное место, чтобы хозяйка не преминула заглянуть на огонек и отблагодарить вас за находку подарками!

Характеристики:

Диаметр: 15 см.
Материал: перья.
Цвет: розовый.
Тип крепления: подвеска.
Подсветка: LED лампа.
Работает в режиме постоянного свечения.
Работает от батареек.
Для использования в помещении.
Вес: 0.04 кг
Длина упаковки: 0.16 м.
Ширина упаковки: 0.16 м.
Высота упаковки: 0.16 м.
Объем упаковки: 0.0041 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.04 кг
  • Материалперья
  • Диаметр150 мм
  • Цветрозовый

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