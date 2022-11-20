Сундук-лавочка Eden

8 оценок

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Сундук-лавочка Eden

4.8
23 090 ₽
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Предыдущий товар в категории Сундук Novel
Сундук Novel
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Ящик уличный Toomax Wood Style

Характеристики товара

Описание

Благодаря большому объему в ящике поместятся одеяло, подушки и даже рекреационное оборудование. Кроме того, текстура поверхности, напоминающая натуральную древесину, прекрасно подчеркнет очарование и стиль сада.
* Подпружиненная крышка
* Привлекательный дизайн
* Выдерживает двух взрослых
* Содержимое остается сухим и хорошо вентилируется
* Идеально для хранения в помещении или вне его

Объем 265 л
Длина 140 см
Ширина 60 см
Высота 84 см
Материал полипропилен
Цвет бежевый, коричневый
Масса нетто 6.3 кг

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