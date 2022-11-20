Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота430 мм
- Ширина310 мм
- Глубина325 мм
- Вес2.7 кг
- Материал каркасабереза
Параметры упаковки
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки80 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Вес упаковки2.70 кг
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