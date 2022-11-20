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Таберет раскладной, сосна

12 оценок
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Стул обеденный Vincent синий x2

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Ширина310 мм
  • Глубина325 мм
  • Вес2.7 кг
  • Материал каркасабереза

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки80 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Вес упаковки2.70 кг
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