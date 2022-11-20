Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота470 мм
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Материалбереза
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Табурет Дежавю барный, черный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Табурет Kongsberg
Табурет Престиж Лофт
Табурет Виктория, круглый, шоколад
Табурет Виктория, круглый, серый
Табурет Виктория, круглый, бежевый
Табурет Виктория, квадратный, шоколадный
Табурет Виктория, квадратный, бежевый