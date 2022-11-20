Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина340 мм
- Глубина340 мм
- Вес8.5 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьядерево
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Табурет барный Дежавю КР Б2
Табурет барный Дежавю С
Сул барный Дежавю С
Стул барный Ува S, серый/ бежевый
Стул барный Ува L, коричневый/ шоколад
Стул барный Ува S какао/ венге
Стол барный Virtuos D, береза с эффектом/ белый
Стол барный Virtuos D, орех/ белый
Стол барный Virtuos D, венге/ белый
Стул барный Ува L, орех/ синий
Стул барный Ува L, серый/ шоколад
Барный стул Disco регулируемый
Барный стул Crack регулируемый
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул барный Rainbow
Стул Кроссбэк с патиной черный
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Стул пластиковый Cross, оливковый
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый
Стул Кроссбэк, береза/ груша