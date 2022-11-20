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Табурет барный Дежавю КР Б

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Стул барный Дежавю Б

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина340 мм
  • Глубина340 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьядерево
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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