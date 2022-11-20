Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина340 мм
- Глубина340 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьядерево
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул пластиковый Cross, белый
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул Кроссбэк, светлый орех
Стул Кроссбэк, береза/ черный