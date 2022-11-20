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Табурет Берген 4 - фото 1Табурет Берген 4 - фото 2

Табурет Берген 4

6 оценок
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Стол журнальный Берген 1

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Ширина320 мм
  • Глубина320 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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