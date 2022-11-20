Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота480 мм
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Материал каркасабук
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки9 кг
Табурет Дежавю барный, черный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
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